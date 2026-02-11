Житель Аламедина продал чужой скот и проиграл деньги в онлайн-играх

В Аламудунском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в присвоении и растрате вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, он продал 50 телят и проиграл вырученные средства в онлайн-азартных играх. Сумма ущерба составила 3,7 млн сомов.

Сообщается, что 6 февраля в милицию обратился представитель фермерского хозяйства "К.Ж.". Он попросил принять меры в отношении гражданина Ж.Э. 1998 года рождения, который работал скотником.

По информации правоохранителей, в октябре 2025 года мужчина взял на себя обязательство содержать и пасти скот до апреля 2026 года. Однако уже в январе он самовольно реализовал животных, а полученные деньги проиграл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение и растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.