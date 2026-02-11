Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Житель Аламедина продал чужой скот и проиграл деньги в онлайн-играх

176  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламудунском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в присвоении и растрате вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, он продал 50 телят и проиграл вырученные средства в онлайн-азартных играх. Сумма ущерба составила 3,7 млн сомов.

Сообщается, что 6 февраля в милицию обратился представитель фермерского хозяйства "К.Ж.". Он попросил принять меры в отношении гражданина Ж.Э. 1998 года рождения, который работал скотником.

По информации правоохранителей, в октябре 2025 года мужчина взял на себя обязательство содержать и пасти скот до апреля 2026 года. Однако уже в январе он самовольно реализовал животных, а полученные деньги проиграл.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение и растрата вверенного имущества) УК Кыргызской Республики.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455344
Теги:
задержание, казино, скотокрадство, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  