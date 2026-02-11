Минцифры КР запускает международное партнерство по ИИ

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики инициировало партнерство с Apolitical, в рамках которого государственные служащие страны получат доступ к программе Government AI Campus международной платформе обучения применению искусственного интеллекта в государственном управлении.

Как сообщили в ведомстве, программа направлена на повышение эффективности работы государственных органов за счет внедрения технологий ИИ и должна способствовать интеграции Кыргызстана в глобальную цифровую экосистему. Инициативу возглавил министр Азамат Жамангулов.

Government AI Campus представляет собой глобальный центр компетенций, ориентированный на подготовку государственных служащих к работе в условиях цифровой трансформации. Проект реализуется при поддержке Google.org и ставит целью обучение до одного миллиона представителей госсектора по всему миру.

Участники программы получат доступ к онлайн-курсам, профессиональным мероприятиям, аналитическим брифингам, инструментам и методическим решениям, разработанным специально для нужд государственного управления. Кроме того, кыргызстанские специалисты смогут присоединиться к международному сообществу госслужащих для обмена опытом и лучшими практиками.

В министерстве отмечают, что участие в инициативе позволит сформировать основу для дальнейшей цифровой трансформации страны и расширить компетенции кадрового потенциала в сфере современных технологий.

Справка: Apolitical одна из крупнейших международных онлайн-сетей для государственных служащих и политиков, объединяющая около полумиллиона пользователей из более чем 170 стран. Платформа предоставляет правительствам образовательные ресурсы, профессиональные связи и инструменты, необходимые для повышения эффективности государственного управления и подготовки к будущим вызовам.