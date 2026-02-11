Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Таможня КР увеличила сборы в 6 раз и перечислила в бюджет 157 млдр сомов

103  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная таможенная служба (ГТС) Кыргызстана совершила исторический рывок, увеличив сборы в бюджет с 28 млрд сомов в 2020 году до рекордных 157,4 млрд сомов по итогам 2025 года. Итоги деятельности ведомства были озвучены на расширенной коллегии с участием главы Кабинета Министров Адылбека Касымалиева.

Главным драйвером роста стала тотальная цифровая трансформация. Благодаря внедрению платформы "Смарт бажы", таможня смогла обработать более 873 тысяч деклараций за год - это почти в 8 раз больше, чем в 2021 году. Примечательно, что колоссальный рост нагрузки был освоен без расширения штата: секрет успеха кроется в автоматизации, которая позволила сократить время прохождения контроля с 5 часов до 60 минут, а на ряде пунктов - до нескольких десятков минут.

Ключевые достижения ГТС в цифрах и фактах:

Сверхплановые доходы: В бюджет перечислено на 5,8 млрд сомов больше прогноза (исполнение - 103,8%).

Удар по контрабанде: Выявлено почти 10 тысяч правонарушений, что принесло казне дополнительные 1,56 млрд сомов.

Рекордный улов: Изъято более 830 кг наркотиков и 22 тонны прекурсоров.

Удобство для бизнеса: Количество бюрократических процедур сокращено вдвое - с 18 до 9 шагов.

Технологии: Через систему оплаты по QR-коду всего за три месяца прошло около 2 млрд сомов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что таможенные платежи сегодня формируют более четверти всего республиканского бюджета. Работа службы за 2025 год признана положительной, однако планку снижать не планируют: на 2026 год перед ГТС поставлена задача собрать не менее 142,6 млрд сомов и начать реализацию новой Концепции развития до 2030 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455354
Теги:
таможня, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  