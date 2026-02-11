Таможня КР увеличила сборы в 6 раз и перечислила в бюджет 157 млдр сомов

Государственная таможенная служба (ГТС) Кыргызстана совершила исторический рывок, увеличив сборы в бюджет с 28 млрд сомов в 2020 году до рекордных 157,4 млрд сомов по итогам 2025 года. Итоги деятельности ведомства были озвучены на расширенной коллегии с участием главы Кабинета Министров Адылбека Касымалиева.

Главным драйвером роста стала тотальная цифровая трансформация. Благодаря внедрению платформы "Смарт бажы", таможня смогла обработать более 873 тысяч деклараций за год - это почти в 8 раз больше, чем в 2021 году. Примечательно, что колоссальный рост нагрузки был освоен без расширения штата: секрет успеха кроется в автоматизации, которая позволила сократить время прохождения контроля с 5 часов до 60 минут, а на ряде пунктов - до нескольких десятков минут.

Ключевые достижения ГТС в цифрах и фактах:

Сверхплановые доходы: В бюджет перечислено на 5,8 млрд сомов больше прогноза (исполнение - 103,8%).

Удар по контрабанде: Выявлено почти 10 тысяч правонарушений, что принесло казне дополнительные 1,56 млрд сомов.

Рекордный улов: Изъято более 830 кг наркотиков и 22 тонны прекурсоров.

Удобство для бизнеса: Количество бюрократических процедур сокращено вдвое - с 18 до 9 шагов.

Технологии: Через систему оплаты по QR-коду всего за три месяца прошло около 2 млрд сомов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что таможенные платежи сегодня формируют более четверти всего республиканского бюджета. Работа службы за 2025 год признана положительной, однако планку снижать не планируют: на 2026 год перед ГТС поставлена задача собрать не менее 142,6 млрд сомов и начать реализацию новой Концепции развития до 2030 года.