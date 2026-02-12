Мирбеку Ахматалиеву разрешили вернуться в большой футбол

Кыргызский футбольный союз (КФС) официально снял пятилетнюю дисквалификацию с нападающего Мирбека Ахматалиева. Решение о досрочном возвращении игрока в профессиональный спорт было принято на заседании Исполнительного комитета КФС 10 февраля 2026 года.

Напомним, громкий инцидент произошел в августе 2024 года. Во время тренировки клуба "Мурас Юнайтед" в Бишкеке между игроками вспыхнула драка, в ходе которой Ахматалиев нанес серьезную травму челюсти своему одноклубнику. Последствия были жесткими: клуб немедленно расторг контракт с форвардом, а федерация вынесла суровый вердикт - отстранение от любой футбольной деятельности сроком на пять лет.

Спустя полтора года футбольные власти решили пересмотреть дело и дать игроку второй шанс. С этого момента Ахматалиев имеет право подписывать контракт с любой командой и принимать участие в официальных турнирах под эгидой КФС.

Мирбек Ахматалиев известен болельщикам как один из ярких бомбардиров чемпионата Кыргызстана. Сможет ли он вернуть прежнюю форму после длительного простоя и какой клуб рискнет подписать экс-лидера "Мурас Юнайтед" - пока остается главной интригой трансферного рынка.