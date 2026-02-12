Кыргызстанский боец ММА Илер Бахтияр уулу одержал 11-ю победу в карьере

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Илер Бахтияр уулу одержал очередную победу в своей профессиональной карьере на турнире MMA в Соединённых Штатах.

Бахтияр уулу, чей рекорд теперь составляет 11 побед и 3 поражения, успешно победил своего соперника, продолжив успешную серию выступлений на международной арене. Этот результат укрепляет его репутацию одного из кыргызских бойцов, активно выступающих за рубежом.

Победа также подчёркивает растущее присутствие представителей Кыргызстана в мировых смешанных единоборствах, где отечественные спортсмены всё чаще участвуют и добиваются результатов в зарубежных промоушенах.