В ГКНБ заявили о попытках подорвать авторитет ведомства

На фоне последних событий связанной с отставкой главы ГКНБ КР, в информационном пространстве фиксируются попытки отдельных заинтересованных сил дискредитировать деятельность органов национальной безопасности Кыргызской Республики. Распространяемые заявления и интерпретации носят односторонний характер и направлены на подрыв доверия граждан к государственным институтам. Сотрудники органов национальной безопасности подчиняются Верховному Главнокомандующему КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, органы национальной безопасности КР осуществляют свою деятельность строго в рамках Конституции и законодательства страны, руководствуясь принципами законности, объективности и ответственности перед обществом. Основной приоритет ведомства – обеспечение безопасности государства, защита конституционного строя, прав и свобод граждан, а также противодействие вызовам и угрозам, терроризму и экстремизму, коррупции и иным угрозам.

"Мы убеждены, что любые вопросы и сомнения должны рассматриваться исключительно в правовом поле, на основе фактов и проверенной информации. Попытки навредить репутации государственных структур без представления доказательной базы наносят вред не только конкретному ведомству, но и общему уровню доверия в обществе.

Призываем представителей общественности, СМИ и отдельных чиновников высокого ранга воздержаться от резкой критики в адрес личного состава ГКНБ КР, так как они добросовестно с высокой ответственностью выполняют свои функциональные обязанности. Работа по обеспечению безопасности страны будет продолжена последовательно и принципиально и в интересах народа и государства", - говорится в сообщении ведомства.