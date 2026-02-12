В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в семейном насилии.

По данным УВД Свердловского района Бишкека, 27 января 2026 года в милицию обратилась гражданка М.Д. Она сообщила, что супруг на протяжении длительного времени систематически подвергал её физическому и психологическому насилию.

В ведомстве отметили, что ранее в отношении мужчины уже неоднократно выносились охранные ордера по фактам семейного насилия. Однако, несмотря на это, он, по версии следствия, продолжил противоправные действия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 138 УК КР "Истязание". Подозреваемый водворен в ИВС.

Расследование продолжается.