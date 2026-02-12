Погода
Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой -14% в O!Store

Самые искренние чувства не требуют слов, но всегда ценят внимание. С 12 по 15 февраля во всех O!Store действует скидка -14% на любые аксессуары до 3000 сомов.

Идеальный подарок для вашей "половинки" – будь то стильные наушники, мощный пауэрбанк или крутой чехол – стал ещё доступнее.

День влюблённых – это не только про цветы, но и про заботу, а современные девайсы уж точно способны сделать жизнь комфортнее. Хотите, чтобы любимый человек всегда был на связи? Подарите надёжную зарядку. Мечтаете проводить вечера под общую музыку? Выбирайте качественную акустику.

Консультанты всегда рады помочь подобрать подарок под любой бюджет. Акция проходит во всех магазинах сети и на сайте ostore.kg. Подробности: 0705 007 000.

Не ждите 14 февраля, чтобы начать радовать. Заходите в O!Store, забирайте подарки со скидкой и признавайтесь в любви красиво!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР №16-0062-КР, №16-0063-КР от 11.02.2016.


