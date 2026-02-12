Погода
Шарбекова завоевала две медали на Open Masters Games

Член национальной сборной Кыргызстана по стрельбе из лука Асел Шарбекова завоевала серебряную и бронзовую медали на международных соревнованиях Open Masters Games в Абу-Даби, ОАЭ.

Спортсменка выиграла серебряную медаль в возрастной категории 30+, а также стала обладательницей бронзовой медали в категориях 30+ и 40+, продемонстрировав стабильные выступления против опытных соперников.

Соревнования Open Masters Games проходят в Абу-Даби с 8 по 23 февраля. Кыргызстан на турнире представляет мастер спорта международного класса Асел Шарбекова под руководством главного тренера Кылычбека Нурманбетова.


