Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

В Бишкеке 31 августа откроют крупнейший стадион страны

137  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столица Кыргызстана готовится к открытию крупнейшего спортивного и развлекательного комплекса страны – стадиона "Бишкек Арена", официальная церемония которого состоится 31 августа 2026 года. Многофункциональный стадион, находящийся на завершающем этапе строительства, будет принимать футбольные матчи, концерты, культурные мероприятия и другие масштабные события, став центральным объектом спортивной и культурной жизни Кыргызстана.

На торжественном открытии, по подтверждённой информации, планируется участие мировых спортивных и развлекательных звезд, а также проведение выступлений, выставок и специальных матчей. Мероприятие привлечёт внимание как местной, так и международной аудитории, демонстрируя растущий статус Кыргызстана на мировой спортивной арене.

Стадион оснащён современными удобствами: трибунами на десятки тысяч зрителей, современными световыми и звуковыми системами, а также отдельными зонами для спортсменов и VIP-гостей. Строительство объекта велось несколько лет в рамках программы по модернизации спортивной инфраструктуры страны и возможности проведения международных мероприятий.

Власти подчеркнули, что "Бишкек Арена" будет использоваться не только для крупных соревнований, но и предоставит возможности для общественных мероприятий, молодежных программ и культурных событий на протяжении всего года. Подготовка к открытию находится на завершающем этапе, а организаторы обещают гостям незабываемое мероприятие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455372
Теги:
спорт, Кыргызстан, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  