В Бишкеке 31 августа откроют крупнейший стадион страны

Столица Кыргызстана готовится к открытию крупнейшего спортивного и развлекательного комплекса страны – стадиона "Бишкек Арена", официальная церемония которого состоится 31 августа 2026 года. Многофункциональный стадион, находящийся на завершающем этапе строительства, будет принимать футбольные матчи, концерты, культурные мероприятия и другие масштабные события, став центральным объектом спортивной и культурной жизни Кыргызстана.

На торжественном открытии, по подтверждённой информации, планируется участие мировых спортивных и развлекательных звезд, а также проведение выступлений, выставок и специальных матчей. Мероприятие привлечёт внимание как местной, так и международной аудитории, демонстрируя растущий статус Кыргызстана на мировой спортивной арене.

Стадион оснащён современными удобствами: трибунами на десятки тысяч зрителей, современными световыми и звуковыми системами, а также отдельными зонами для спортсменов и VIP-гостей. Строительство объекта велось несколько лет в рамках программы по модернизации спортивной инфраструктуры страны и возможности проведения международных мероприятий.

Власти подчеркнули, что "Бишкек Арена" будет использоваться не только для крупных соревнований, но и предоставит возможности для общественных мероприятий, молодежных программ и культурных событий на протяжении всего года. Подготовка к открытию находится на завершающем этапе, а организаторы обещают гостям незабываемое мероприятие.