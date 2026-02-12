Антонио Месса назначен тренером женской сборной Кыргызстана по футболу

Кыргызский футбольный союз (КФС) официально назначил испанского тренера Антонио Мессу главным тренером женской национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Решение было принято на заседании Исполнительного комитета КФС 10 февраля. Месса сменил Нематжана Закирова и продолжит работу с юниорской женской сборной (U-17), которой руководит с февраля 2025 года.

В КФС отметили, что международный опыт Мессы поможет укрепить взрослую и юниорскую команду, а также улучшить результаты сборной в предстоящих региональных и международных соревнованиях.