Аламан улак в Кыргызстане переходит к официальным правилам

156  0
- Самуэль Деди Ирие
В Узгенском районе недавно прошёл масштабный аламан улак, привлёкший внимание к вопросам безопасности национальной игры. Во время мероприятий погиб один человек и ещё один получил серьёзные травмы, однако оба инцидента произошли вне игрового поля.

С августа 2025 года аламан улак регулируется федерацией "Аламан улак". Главный судья федерации Мелис Бекташев пояснил, что ранее игра существовала без строгих правил, что приводило к конфликтам между участниками и опасным ситуациям с лошадьми. Сейчас на каждой игре обязательно присутствуют судьи, установлены правила для лошадей и игроков, а за нарушения применяются жёлтые и красные карточки.

Федерация планирует построить новый ипподром площадью 50 гектаров на территории около аэропорта "Манас", где будут проводиться крупные соревнования. Также планируется создание площадок для игры в каждом регионе страны.

Участники отмечают, что игра требует значительных затрат на содержание лошадей и экипировку, однако азарт и возможность участвовать в национальной традиции остаются главным стимулом. Сегодня аламан улак постепенно переходит от хаоса к строгим правилам, сохраняя культурное наследие и повышая безопасность игроков.


URL: https://www.vb.kg/455375
Теги:
спорт, Кыргызстан
