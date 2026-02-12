Данияр Амангельдиев принял участие в конгрессе госуправления в Москве

В эти дни в Президентской академии в Москве проходит крупнейшее событие для госуправленцев – первый Международный конгресс государственного управления. Мероприятие, объединившее более 2000 представителей госаппарата, в том числе зарубежных, нацелено на совершенствование управленческих компетенций и решение конкретных задач государственного управления. Организатором мероприятия выступает Президентская академия при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России.

В Пленарной дискуссии принял участие первый вице-премьер Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев. В своем выступлении он подчеркнул, что российская модель государственного управления отличается глубиной накопленных традиций и системностью реформ, выстроенных на протяжении многих лет: "Российский опыт в области совершенствования госуправления – один из самых передовых. Мы тесно взаимодействуем и перенимаем опыт российских коллег: ввели "Электронное правительство", начинаем оцифровывать госуслуги, совместно с Президентской академией организовали школу подготовки мэров и уже видим, как поднялся уровень наших управленцев".

Кроме того состоялась встреча одного из ключевых людей в системе власти Кыргызской Республики первого заместителя председателя Кабинета Министров Данияра Амангельдиева с ректором Президентской академии. Это тот самый уровень, где решения превращаются в реальные изменения, и потому разговор был особенно предметным.

Говорили не о намерениях, а о действиях: запуске второго потока "Школы мэров" для глав городов, стажировках для киргизских госслужащих на базе Академии, развитии совместных образовательных программ для управленцев нового поколения.

С Кыргызской Республикой уже выстроено плотное и живое партнерство: в Академии учатся 89 студентов из Республики, и действуют 7 соглашений о сотрудничестве с кыргызскими партнерами.