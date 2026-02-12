Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Марлен Маматалиев может возглавить Жогорку Кенеш

256  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Марлен Маматалиев претендует на должность спикера Жогорку Кенеша. Его кандидатуру предложили депутатские объединения "Элдик" и "Ала-Тоо" в ходе заседания парламента 12 февраля.

Вопрос о новом торага возник после того, как Нурланбек Тургунбек уулу объявил о своей отставке. При этом он сохраняет мандат и продолжит работу в парламенте.

Инициаторами выдвижения Маматалиева выступили две депутатские группы, которые входят в структуру Жогорку Кенеша и участвуют в формировании парламентского большинства.

Группа "Элдик" насчитывает 18 депутатов, среди которых Акылбек Тумонбаев, Гуля Кожокулова, Улан Примов, Улукбек Карыбек уулу и другие. В объединение "Ала-Тоо" входят 15 парламентариев, включая Жанара Акаева, Сеидбека Атамбаева, Таалайбека Масабирова и Жумабека Салымбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455379
Теги:
назначение, спикер, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  