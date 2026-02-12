Марлен Маматалиев может возглавить Жогорку Кенеш

Марлен Маматалиев претендует на должность спикера Жогорку Кенеша. Его кандидатуру предложили депутатские объединения "Элдик" и "Ала-Тоо" в ходе заседания парламента 12 февраля.

Вопрос о новом торага возник после того, как Нурланбек Тургунбек уулу объявил о своей отставке. При этом он сохраняет мандат и продолжит работу в парламенте.

Инициаторами выдвижения Маматалиева выступили две депутатские группы, которые входят в структуру Жогорку Кенеша и участвуют в формировании парламентского большинства.

Группа "Элдик" насчитывает 18 депутатов, среди которых Акылбек Тумонбаев, Гуля Кожокулова, Улан Примов, Улукбек Карыбек уулу и другие. В объединение "Ала-Тоо" входят 15 парламентариев, включая Жанара Акаева, Сеидбека Атамбаева, Таалайбека Масабирова и Жумабека Салымбекова.