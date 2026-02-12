Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Брат Бека Борбиева оценил работу Ташиева и спикера Жогорку Кенеша

235  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Болотбек Борбиев на заседании парламента 12 февраля поблагодарил Нурланбека Тургунбек уулу за работу и отметил его вклад в деятельность законодательного органа.

В своем выступлении парламентарий также прокомментировал последние события в стране и призвал коллег к сплоченности. Он предложил вспомнить, в каком положении находился Кыргызстан несколько лет назад, подчеркнув, что нынешняя команда власти, по его мнению, смогла стабилизировать ситуацию.

Борбиев заявил, что под руководством президента Садыра Жапарова и при участии экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева были решены важные государственные вопросы, включая ситуацию вокруг "Кумтора" и пограничные проблемы, а также реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Отдельно депутат отметил борьбу с организованной преступностью, добавив, что такие шаги потребовали серьезной ответственности и сопряжены с рисками.

По его словам, проводимая работа способствует развитию страны, укреплению экономики и повышению доверия граждан к государственным институтам.

В завершение Борбиев обратился к депутатам с призывом сохранять единство, подчеркнув, что консолидация власти и общества необходима для дальнейшей стабильности и процветания Кыргызстана.

Отметим, что Болотбек Борбиев является братом эстрадного певца Бека Борбиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455380
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, спикер, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  