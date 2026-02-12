Брат Бека Борбиева оценил работу Ташиева и спикера Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Болотбек Борбиев на заседании парламента 12 февраля поблагодарил Нурланбека Тургунбек уулу за работу и отметил его вклад в деятельность законодательного органа.

В своем выступлении парламентарий также прокомментировал последние события в стране и призвал коллег к сплоченности. Он предложил вспомнить, в каком положении находился Кыргызстан несколько лет назад, подчеркнув, что нынешняя команда власти, по его мнению, смогла стабилизировать ситуацию.

Борбиев заявил, что под руководством президента Садыра Жапарова и при участии экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева были решены важные государственные вопросы, включая ситуацию вокруг "Кумтора" и пограничные проблемы, а также реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Отдельно депутат отметил борьбу с организованной преступностью, добавив, что такие шаги потребовали серьезной ответственности и сопряжены с рисками.

По его словам, проводимая работа способствует развитию страны, укреплению экономики и повышению доверия граждан к государственным институтам.

В завершение Борбиев обратился к депутатам с призывом сохранять единство, подчеркнув, что консолидация власти и общества необходима для дальнейшей стабильности и процветания Кыргызстана.

Отметим, что Болотбек Борбиев является братом эстрадного певца Бека Борбиева.