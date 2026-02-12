Погода
В Бишкеке пройдет международная конференция по вопросам аутизма

171  0
- Назгуль Абдыразакова
21 февраля в Бишкеке пройдёт международная практическая конференция "ABA 21 века: жизненные навыки, индивидуальность, ценности", посвящённая вопросам расстройств аутистического спектра (РАС), передовым методам коррекции, поддержки семей и развитию инклюзивного общества.

Мероприятие объединит международных и национальных экспертов в области медицины, психологии и педагогики. Хедлайнером конференции станет клинический психолог и сертифицированный специалист по прикладному анализу поведения Дарья Ли-Романова из Гонконга. Также ожидается участие специалистов из России и кыргызстанских практиков, имеющих большой опыт работы с детьми с особенностями развития.

Конференция будет посвящена современным подходам АВА-терапии, формированию жизненных навыков, учету индивидуальности ребенка и ценностей семьи, а также вопросам междисциплинарного взаимодействия. В программе запланированы доклады, панельные дискуссии и обсуждение актуальных вызовов, с которыми сталкиваются семьи и специалисты.

Организаторы отмечают, что в Бишкеке около 50 коррекционных и образовательных центров работают с детьми с задержкой развития. Конференция призвана объединить усилия специалистов для повышения качества помощи детям с РАС и формирования более доступной и поддерживающей среды.

Мероприятие ориентировано на АВА-специалистов, педагогов, врачей, логопедов, дефектологов, руководителей детских центров, а также родителей. Кроме того, запущена благотворительная кампания, предусматривающая бесплатное участие родителей детей с расстройствами аутистического спектра.

Организаторы подчеркивают, что проведение конференции направлено на привлечение общественного внимания к теме аутизма и развитие инклюзивного общества, где каждый ребенок имеет возможность на поддержку и реализацию своего потенциала.

На официальном сайте мероприятия представлены спикеры, темы и программа.


