ФОМС возместил аптекам более 409 млн сомов за льготные лекарства

Фонд обязательного медицинского страхования возместил аптекам 409,7 млн сомов за лекарственные средства, отпущенные по льготным рецептам в 2025 году. Это позволило тысячам застрахованных кыргызстанцев получить необходимое лечение, оплатив лишь часть стоимости препаратов.

Как сообщили в ФОМС, льготные лекарства назначаются семейными врачами строго по медицинским показаниям. Рецепты оформляются в электронном формате в соответствии со специальным справочником, который включает более 800 торговых наименований препаратов.

Программа распространяется только на застрахованных и прикрепленных граждан. Получить лекарства можно в аптеках, сотрудничающих с Фондом обязательного медицинского страхования.

Стоимость препаратов оплачивается частично: часть суммы вносит пациент, при этом ФОМС компенсирует до 50% цены в виде скидки. Такой механизм призван снизить финансовую нагрузку на семьи и помочь пациентам проходить терапию без перерывов.

В фонде также призвали граждан своевременно проверять свой страховой статус и обращаться к семейным врачам для консультации и назначения льготных препаратов. По всем вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113. Звонки бесплатные.