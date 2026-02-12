Гуля Кожокулова: "Главное - соблюдать Конституцию и не торопить события"

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова прокомментировала последние громкие кадровые перестановки в высших эшелонах власти и ответила на вопросы о возможных кандидатах в спикеры и будущих президентских выборах.

- Гуля Акматкуловна, какие прогнозы по поводу нового спикера? Кто может занять этот пост после отставки Нурланбека Тургунбек уулу?

- Утвердительно сейчас сказать сложно, но в СМИ активно обсуждается кандидатура Марлена Маматалиева как безальтернативная на данный момент. Сейчас фракции ведут консультации и переговоры, так что окончательное решение впереди.

- Не можем обойти стороной последние события вокруг Камчыбека Ташиева. Как вы считаете, будет ли он участвовать в президентских выборах? Сейчас общество буквально разделилось на два лагеря.

- Честно сказать, я не знаю. Право участвовать в выборах есть у всех граждан. Главное условие - соответствие критериям, прописанным в Конституции: возрастной ценз, опыт и другие требования. Это основа. А вообще, решающее слово всегда за народом.

- Тем не менее ходят слухи, что если он пойдет на выборы, победа будет за ним, учитывая его поддержку на юге.

- Комментировать такие прогнозы сейчас было бы не совсем корректно. Сейчас слово за Конституционным судом, давайте не будем торопить события. Только когда суд даст свое заключение по всем правовым вопросам, неопределенность исчезнет.

Знаете, у юристов есть поговорка: "Собери трех юристов - получишь пять мнений". Чтобы не было путаницы, должно быть четкое и грамотное толкование Основного закона. Я призываю всех соблюдать нормы Конституции и избегать популистских высказываний.

Наше общество достаточно зрелое, политизированное и, что важно, ответственное. Люди понимают, что будущее страны в их руках. Использовать ситуацию в чьих-то узких интересах не правильно. В любом государстве периодически возникают подобные вопросы, и я не вижу здесь какой-то глобальной или "сверхъестественной" проблемы, как это пытаются преподнести. Даже сегодняшнее заявление спикера о сложении полномочий говорит о его политической зрелости. Это показатель того, что никто не держится за кресло любой ценой. Все понимают: главное чтобы в стране был мир и стабильность.

Беседовала София Березовская