INTEGRA CITY представила экосистему ИИ для умных городов на Ai Egypt 2026

Фото: Международная выставка Ai Everything Middle East & Africa (MEA) Egypt 2026

Активное внедрение технологий искусственного интеллекта в государственное управление и городскую инфраструктуру становится одним из ключевых приоритетов развития во многих странах мира. В этом контексте 11–12 февраля 2026 года в столице Египта, Каире, проходит международная выставка Ai Everything Middle East & Africa (MEA) Egypt 2026 - крупная международная платформа, объединяющая глобальных технологических лидеров, инвесторов и представителей государственных структур.

Города и государственные платформы переходят от фрагментарных цифровых сервисов к целостным моделям управления, основанным на данных, ИИ-технологиях и аналитике. В условиях этих изменений, особенно актуальных для стран Центральной Азии, международная группа компаний INTEGRA CITY представляет свою экосистему ИИ-решений. Ее элементы встроены в единую архитектуру, сохраняя при этом, возможность интеграции в единый контур анализа и управления ранее развернутых сторонних решений. При этом компания обеспечивает комплексный подход к внедрению: от строительства инфраструктуры до сервисной поддержки.

Фото: Экосистема решений INTEGRA CITY в рамках Ai Everything Middle East & Africa 2026.

Искусственный интеллект в универсальной интеграционной платформе компании выполняет роль аналитического инструмента: обрабатывает массивы данных с сенсоров и систем мониторинга и помогает в выборе оптимальных сценариев реагирования. Такой подход позволяет дирижировать многообразием решений, повышая скорость и качество управления.

Практическая эффективность ИИ-решений подтверждена международными кейсами. Так, ИИ-технология в составе решения Nexus, развернутая INTEGRA CITY в Национальном Командном Центре полиции столицы Республики Уганда, Кампале, осуществляет мониторинг транспортных средств – от мотоциклов до тяжёлых грузовиков.

Фото: благодаря самообучающейся ИИ-технологии уровень распознавания номерных знаков достигает 97%. Кампала, Уганда.

Инновационная архитектура решения интеллектуального дорожного контроля Nexus использует интегрированный ИИ для предотвращения нарушений ПДД, включая превышение скорости. Система обеспечивает полностью автоматизированный цикл фиксации и обработки нарушений: от захвата изображения до вынесения штрафа требуется менее минуты.

Нейронные сети агрегируют и анализируют данные о нарушениях в зонах повышенной аварийности ("чёрных точках") и формируют практические рекомендации, такие как улучшение инфраструктуры или установка дополнительных дорожных знаков.

Фото: решение Nexus, внедрённое INTEGRA CITY для автопарка Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), повышает эффективность и безопасность гуманитарных перевозок.

В странах Центральной Азии INTEGRA CITY реализует решения, ориентированные на безопасность критической инфраструктуры и цифровую устойчивость городов. В регионе внедряется программно-аппаратный комплекс Bordex, предназначенный для защиты периметров, особо охраняемых объектов и объектов критической инфраструктуры.

Участие INTEGRA CITY в Ai Everything Egypt 2026 отражает стремление компании делиться практическими решениями, а также поддерживать государственные инициативы, направленные на внедрение инновационных технологий в регионе Центральной Азии. В частности, в Казахстане национальная программа "Цифровой Казахстан" заложила основу для внедрения интеллектуальных систем управления транспортом, мониторинга городской инфраструктуры и аналитики на базе ИИ в городах республиканского значения, а 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Кыргызстане компания отмечает высокий потенциал интеграции технологий искусственного интеллекта и принципов устойчивого развития в проекты умных городов. В Туркменистане и Монголии, в свою очередь, растёт интерес к внедрению цифровых решений для модернизации городской инфраструктуры и развития интеллектуальных систем управления.

"Мы рады принять участие в таком масштабном мероприятии, как Ai Everything MEA здесь, в Каире. Нам особенно приятно видеть, как искусственный интеллект и устойчивое развитие органично сочетаются в современные решения для "умных" и устойчивых городов", – подчеркнул Илья Беляков, директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY.

Фото: INTEGRA CITY представляет решения на Международной выставке и научной конференции "Turkmentel 2025" Ашхабад, Туркменистан.

Наряду с демонстрацией Nexus и Bordex, посетителям будут представлены флагманские продукты: платформы Sfera и Kodex, которые уже доказали свою эффективность: Sfera - интегрированное решение для управления городской средой и комплексная платформа для цифровизации госуслуг Kodex.

INTEGRA CITY расширяет международное и региональное присутствие, участвуя в отраслевых мероприятиях. В 2025 году компания представила цифровые решения на выставке Turkmentel в Ашхабаде, а также приняла участие в Smart City Expo Kuala Lumpur (SCEKL) - международной площадке, посвящённой цифровой трансформации и технологиям умных городов.

О компании

INTEGRA CITY - международный вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на разработке и внедрении аппаратно-программных решений. Компания объединяет более 3 000 специалистов и ведёт деятельность в нескольких странах. Экосистема INTEGRA CITY охватывает управление городской инфраструктурой, общественную безопасность, цифровое госуправление и защиту стратегических объектов.