Сборная Кыргызстана по борьбе выступит на турнире Muhamet Malo в Албании

Сборная Кыргызстана по спортивной борьбе примет участие во втором рейтинговом турнире Объединённого мира борьбы (UWW) 2026 года - Muhamet Malo, который пройдет с 25 февраля по 1 марта в Тиране, Албания.

В турнире команда страны выступит во всех трёх дисциплинах: вольной, греко-римской и женской борьбе.

В женской борьбе команду представят Гульнура Таштанбекова (до 65 кг), Мээрим Жуманазарова (до 68 кг), Нурзат Нуртаева (до 72 кг) и Айпери Медет кызы (до 76 кг). Главный тренер - Нурбек Изабеков.

Во вольной борьбе за Кыргызстан выступят Абдымалик Карачов (до 57 кг), Бекзат Алмаз уулу (до 61 кг), Билал Шарип уулу и Өскөнбай Абдисаматов (до 65 кг), а также другие спортсмены в весовых категориях до 70–92 кг. Главный тренер - Азат Мирахимов.

В греко-римской борьбе сборную представят Улан Муратбек уулу (до 55 кг), Курманбек Жапаров (до 60 кг), Баяман Каримов (до 67 кг) и другие борцы до 97 кг. Главный тренер - Улукбек Карачолоков.

Турнир Muhamet Malo станет важным этапом для кыргызских спортсменов в мировом рейтинге и подготовкой к международным соревнованиям 2026 года.