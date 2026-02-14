МЧС КР ведет переговоры о покупке двух вертолетов у Южной Кореи

МЧС Кыргызстана ведет переговоры о возможной покупке двух крупных грузопассажирских вертолетов у Южной Кореи. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

По его словам, приобретение новой авиационной техники позволит повысить оперативность работы спасательных подразделений и расширить возможности по доставке гуманитарных и материально-технических грузов в труднодоступные районы страны. Вопрос находится на стадии обсуждения.

На сегодняшний день МЧС располагает тремя боевыми вертолетами.