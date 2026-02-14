Иссык-кульцы подняли социальные проблемы на встрече с акыйкатчы

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева провела выездные встречи с жителями Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам поездки принято более 15 письменных заявлений и проведено 27 устных консультаций. Все обращения взяты в работу, по отдельным вопросам будут направлены рекомендации государственным органам.

Во встречах в селе Бостери и городе Балыкчы приняли участие более 200 жителей со всех районов региона. В этом году формат изменен, приемы проходят не в областных центрах, а в районах, включая отдаленные населенные пункты.

Джаманбаева сообщила, что сотрудники уполномоченного представительства теперь будут принимать граждан и в Бостери. Ранее представительство находилось только в Караколе. По ее словам, открытие дополнительных кабинетов позволит оперативнее реагировать на обращения и усилит взаимодействие с населением.

Большая часть вопросов касалась социально-экономических проблем. Молодые семьи просили содействия в получении земельных участков или жилья через Государственную ипотечную компанию. Жители поднимали тему увеличения пенсий и социальных пособий, а также пересмотра порядка назначения выплат семьям с детьми до трех лет, которые сейчас предусмотрены только для жителей высокогорных и приграничных районов.

Родители детей с инвалидностью заявили об отсутствии в регионе реабилитационного центра, нехватке логопедов и дефектологов, а также условий для инклюзивного образования. По данным местных властей, в области проживает около 3890 детей с инвалидностью. Представители органов местного самоуправления сообщили о возможности направления детей в реабилитационный центр "Келечек" в Бишкеке. Мэр Балыкчы пообещал улучшить условия существующего центра и отремонтировать дополнительное здание для работы специалистов.

Жители села Бактуу-Долоноту указали на мусорную свалку, наносящую вред здоровью, и попросили содействия в защите права на благоприятную экологическую среду. Также были озвучены проблемы с оформлением жилья. Некоторые семьи более 20 лет проживают в барачных домах и не могут узаконить их, что создает трудности с получением паспортов и социальных услуг. Специалисты разъяснили возможность временной регистрации по адресу муниципалитета.

Отдельно поднимались вопросы качества вакцинации и ответственности медицинских работников. Акыйкатчы рекомендовала местным властям усилить информационно-разъяснительную работу о важности прививок.

Учителя и врачи сообщили о случаях давления и распространении недостоверной информации в интернете, что, по их словам, подрывает профессиональную репутацию. Педагоги также говорили о проблемах дисциплины в школах и балансе прав и обязанностей учащихся.

Кроме того, жители отметили высокую стоимость аренды жилья при низком уровне заработной платы. Пожилой житель Балыкчы попросил содействия в споре с микрокредитной компанией, утверждая, что после полного погашения займа средства продолжают удерживаться из его пенсии.