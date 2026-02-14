В Оше мужчина выдавал себя за милиционера и вымогал деньги

В Оше задержан лже-сотрудник милиции, подозреваемый в вымогательстве денежных средств у владельца массажного салона. По данным МВД, мужчина действовал вместе с сообщниками, представляясь сотрудником органов внутренних дел.

По версии следствия, трое неизвестных вошли в салон, не предъявив служебных удостоверений, провели незаконный обыск и проявляли грубость в отношении владельца. Они завладели наличными в сумме 32 000 сомов и потребовали передать дополнительные деньги.

Позднее один из фигурантов, представившийся именем "Марсель", получил ещё 15 000 сомов. Прикрываясь обещаниями так называемого покровительства, он также организовал еженедельные переводы по 10 000 сомов на принадлежащий ему электронный кошелек. Общая сумма ущерба составила 77 000 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (вымогательство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержан подозреваемый гражданин К. уулу Н., 1993 года рождения, при получении очередной денежной суммы. Установлено, что он не имеет отношения к органам внутренних дел и может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания УВД города Ош.

В отношении ещё двоих подозреваемых проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Расследование продолжается.