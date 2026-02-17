Кыргызстан и испанская компания обсудили совместные проекты

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики состоялась встреча с представителями испанской компании Solartec World Company S.L., на которой обсуждались перспективы реализации инвестиционных проектов в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам переговоров стороны наметили дальнейшие шаги по запуску проектов, включая проработку технических параметров, определение площадок для размещения объектов и подготовку проекта инвестиционного соглашения.

В ходе встречи обсуждались планы по установке фотоэлектрических панелей для выработки солнечной электроэнергии, а также строительство домостроительного комбината по производству быстровозводимых экологичных домов на территории свободной экономической зоны.

Особое внимание было уделено внедрению современных технологий в сфере возобновляемых источников энергии, развитию "зелёной" экономики, созданию новых рабочих мест и локализации производства строительных материалов.

Представители компании презентовали свои технологические решения и выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Кыргызской Республикой.