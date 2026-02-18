В Кыргызстане введена новая схема расчета НДС для "рисковых" товаров

Кабинет Министров КР утвердил постановление №77 от 10 февраля 2026 года, которое существенно меняет порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров, в том числе из стран ЕАЭС. Как сообщает Торговое представительство России в Кыргызстане, документ направлен на уточнение правил для товаров с "признаками риска" и внедрение новых механизмов контроля за стоимостью импорта.

Согласно новым нормам, для рисковых групп товаров налоговая база теперь рассчитывается исходя из средней цены по товарной позиции, уменьшенной на 30%. Для определения этой средней цены Государственная налоговая служба будет анализировать данные заявлений о ввозе за последние 60 дней. В случае с социально значимыми товарами в расчет также включат данные электронных счетов-фактур производителей. При этом перечень "рисковых" товаров может обновляться ежемесячно по запросам бизнеса и госорганов, а сама база будет фиксироваться ежеквартально.

Особые условия предусмотрены для категории "крупных налогоплательщиков". Для компаний, включенных в этот перечень, НДС будет исчисляться на основе документально подтвержденной цены сделки без применения "рисковых" коэффициентов. Однако фискальные органы получили право проверять обоснованность этих цен через запросы в компетентные органы стран-экспортеров. Если подтверждение не поступит в течение 90 дней или вскроется несоответствие цены, импортеру доначислят налог по "рисковой" базе с учетом пени с момента ввоза.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, при этом действие ряда норм распространяется на правоотношения, возникшие с сентября и декабря 2025 года. Новые правила фактически закрепляют презумпцию "среднерыночной цены" для импорта, оставляя право на использование цены контракта только при условии полной прозрачности и верификации данных через межправительственные каналы.