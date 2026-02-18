В Кыргызстане расширяются возможности инвестирования в мировые активы

В Бишкеке состоялся круглый стол, посвящённый подключению кыргызской брокерской компании Royal Pure Gold к международной торговой площадке ITS и расширению доступа инвесторов страны к глобальным рынкам капитала.

Участники встречи отметили, что подключение к ITS открывает возможность инвестирования в акции международных компаний, биржевые фонды (ETF) и другие финансовые инструменты через локального брокера. Представители Royal Pure Gold сообщили, что ранее покупка иностранных ценных бумаг требовала открытия счетов у зарубежных брокеров и прохождения ряда процедур.

Интеграция с ITS направлена на упрощение доступа к международным инвестиционным инструментам. Компания развивает собственную цифровую инфраструктуру. Платформа Calian Invest предназначена для операций с иностранными ценными бумагами, а Calian Exchange для операций с цифровыми активами. Завершение технической интеграции ожидается к апрелю, запуск мобильного приложения ориентировочно к июлю. Предполагается, что финансовые организации смогут обслуживать клиентов через данную инфраструктуру. Представители ITS сообщили, что площадка является международной торговой системой формата MTF, зарегистрированной в Международном финансовом центре "Астана". Она предоставляет доступ к более чем 3000 акциям и свыше 300 ETF, включая инструменты американских, европейских и азиатских рынков. ITS работает по модели B2B: к системе подключаются лицензированные брокеры и банки, которые предоставляют доступ своим клиентам. Торговая сессия длится до 18 часов в сутки, что позволяет инвесторам совершать операции с зарубежными ценными бумагами в дневное время. По данным ITS, участники площадки представлены в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а ежедневный оборот приближается к 100 млн долларов. Отмечается растущий интерес к подключению со стороны банков и брокеров Кыргызстана.

Участники встречи подчеркнули, что развитие подобной инфраструктуры способствует расширению инвестиционных возможностей, диверсификации активов и дальнейшей интеграции Кыргызстана в международную финансовую систему.