Павел Пахомов: Рынок переходит от хайпа к устойчивым секторам

Директор департамента аналитики ITS Павел Пахомов на пресс-конференции "Ключевые тренды развития фондового рынка Кыргызстана" заявил, что развитие инфраструктуры торговли ценными бумагами стало переломным моментом для инвесторов страны.

"Ещё недавно покупка акций международных компаний могла занимать сутки и требовала сложных процедур, тогда как сегодня после нажатия кнопки сделка совершается примерно за 120 миллисекунд. Это означает, что инвесторы практически мгновенно могут приобретать акции крупнейших мировых корпораций таких как Apple, Microsoft или Coca-Cola.

Доступ к более чем 3000 акциям и биржевым фондам существенно расширяет возможности выбора. При этом инвесторы могут использовать различные стратегии: от высокорисковых спекулятивных инструментов с потенциально высокой доходностью до консервативных решений, способных приносить около 3–5% годовых в долларах", - сказал он.

Говоря о глобальной экономической ситуации, эксперт отметил, что 2025 год оказался успешным для мировой экономики и фондовых рынков: большинство страновых индексов показали рост, а фонды ITS World и ITS Sharia продемонстрировали доходность на уровне 25–26%. Это, на мой взгляд, "золотая середина" между доходностью и устойчивостью.

"Среди ключевых факторов, повлиявших на динамику рынков, хотелось бы выделить тарифную политику США, изменения процентных ставок и стремительный рост интереса к искусственному интеллекту. Именно технологические гиганты так называемая "великолепная семёрка" компаний с капитализацией свыше триллиона долларов обеспечили большую часть роста американского рынка.

Однако в последние месяцы ситуация начала меняться. Инвесторы стали фиксировать прибыль в технологическом секторе и перераспределять средства в более стабильные отрасли.

Мы наблюдаем переток капитала в медицину, потребительский сектор, коммунальные услуги и телекоммуникации сферы с устойчивым спросом и предсказуемыми доходами.

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта постепенно снижается: крупные компании инвестируют сотни миллиардов долларов в разработку технологий, однако ожидаемая инвесторами прибыль не всегда соответствует этим ожиданиям, что приводит к переоценке стоимости акций.

Кроме того, происходит постепенное охлаждение рынка драгоценных металлов после резкого роста цен. Инвесторы всё чаще ориентируются на диверсификацию и защитные активы.

Американский рынок остаётся вблизи исторических максимумов: индекс Dow Jones впервые превысил отметку 50 тысяч пунктов, а S&P 500 кратковременно поднимался выше 7 тысяч. В то же время рынок находится на этапе переоценки и поиска нового баланса.

Широкий выбор инструментов позволяет инвесторам формировать портфель с учётом собственной склонности к риску. Любители высокой доходности могут выбирать волатильные активы, тогда как консервативные инвесторы инструменты с устойчивой доходностью и дивидендами.

Также хотелось бы отметить растущий интерес к исламским финансовым инструментам, соответствующим нормам шариата, которые становятся важной частью инвестиционной инфраструктуры региона.

Расширение доступа к международным рынкам капитала открывает для инвесторов Кыргызстана качественно новые возможности, способствует развитию финансовой грамотности и формированию современной инвестиционной культуры", - добавил Пахомов.