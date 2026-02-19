Мигранты перечислили из России в Кыргызстан почти 3 млрд долларов

Приток денежных переводов в Кыргызскую Республику в 2025 году установил исторический рекорд за последние 20 лет, достигнув отметки в $3,5 млрд. Согласно данным макроэкономического обзора Евразийского банка развития (ЕАБР), эта сумма эквивалентна 15,4% валового внутреннего продукта страны.

Основным драйвером роста стали поступления из России, которые увеличились на 16,1%, составив львиную долю общего объема (около $2,99 млрд). Аналитики отмечают, что наращиванию притока в долларовом эквиваленте способствовало значительное укрепление российского рубля к доллару - на 24% в годовом исчислении к концу 2025 года. При этом национальная валюта Кыргызстана демонстрировала высокую стабильность: за весь прошлый год сом ослаб по отношению к доллару всего на 0,5%.

Помимо российского направления, заметный рост показали переводы из США, превысив отметку в $100 млн за год, что свидетельствует о постепенной диверсификации источников дохода мигрантов. Увеличение объема трансфертов уже отразилось на реальном секторе экономики: рост внутренней торговли в 2025 году составил 17,8% на фоне расширения потребительского спроса.

По прогнозам ЕАБР, в 2026 году денежные переводы продолжат оказывать поддержку национальной валюте. Ожидается, что средний курс сома в текущем году составит 89,2 за доллар США, а экономика республики сохранит лидерство в регионе с темпами роста ВВП на уровне 9,3%.