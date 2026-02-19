Погода
$ 87.40 - 87.76
€ 103.42 - 104.27

В Чуйской области задержан подозреваемый в краже 425 тыс. сомов

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 24 января в милицию обратился гражданин Т.Е., 1996 года рождения, директор крестьянского хозяйства "К.К.", расположенного в селе Сретенка Московского района. Он просил принять меры в отношении гражданина К.Д., который 24 января 2026 года примерно в 15:00 часов незаконно проник в помещение бухгалтерии через окно, похитил денежные средства в размере 425 000 сомов и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе проведения на территории Чуйской области рейдовых мероприятий "Бандит" и "Арсенал" сотрудниками милиции было установлено местонахождение подозреваемого К.Д., 1980 года рождения. Его водворили в ИВС.

При задержании у подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет. Назначены соответствующие экспертизы.

Расследование по уголовному делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455708
Теги:
задержание, кража, Чуйская область, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  