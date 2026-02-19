В Чуйской области задержан подозреваемый в краже 425 тыс. сомов

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 24 января в милицию обратился гражданин Т.Е., 1996 года рождения, директор крестьянского хозяйства "К.К.", расположенного в селе Сретенка Московского района. Он просил принять меры в отношении гражданина К.Д., который 24 января 2026 года примерно в 15:00 часов незаконно проник в помещение бухгалтерии через окно, похитил денежные средства в размере 425 000 сомов и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное по статье 205 (Кража) УК КР.

В ходе проведения на территории Чуйской области рейдовых мероприятий "Бандит" и "Арсенал" сотрудниками милиции было установлено местонахождение подозреваемого К.Д., 1980 года рождения. Его водворили в ИВС.

При задержании у подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет. Назначены соответствующие экспертизы.

Расследование по уголовному делу продолжается.