ГНС внедрила новую форму ЭСФ для электронной торговли на маркетплейсах

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила новую форму электронного счёта-фактуры, применяемого при осуществлении торговли через электронные торговые площадки.

Данная форма ЭСФ оформляется перед вывозом товаров с территории Кыргызской Республики и используется исключительно для документального сопровождения экспортных товаров, предназначенных для последующей реализации посредством электронной торговой площадки.

При этом оформление такого счёта-фактуры не признаётся реализацией товара и не влечёт возникновения налоговых обязательств.

Как оформить ЭСФ для торговой деятельности на электронной торговой площадке:

– войдите в информационную систему электронных счетов-фактур и перейдите в раздел "ЭСФ для маркетплейсов";

– в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Добавить";

– далее налогоплательщику необходимо заполнить все поля в установленном порядке в соответствии с "Порядком оформления и применения счёта-фактуры в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке".

Важно помнить, что счёт-фактура, оформленный в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке, не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным.

Налогоплательщик обязан заполнять все сведения полностью, достоверно и без ошибок, так как внесённые данные не могут быть впоследствии отменены либо изменены.

Отметим, что внедрение новой формы ЭСФ осуществлено в целях создания благоприятных условий для бизнеса и обеспечения бесперебойного вывоза товаров с территории Кыргызской Республики.


URL: https://www.vb.kg/455752
Теги:
торговля, Интернет, товары, ГНС
