Дональд Трамп приказал Пентагону рассекретить архивы об НЛО

Президент США Дональд Трамп инициировал масштабное раскрытие данных, касающихся неопознанных летающих объектов (НЛО) и внеземных цивилизаций. Глава Белого дома официально поручил оборонному ведомству подготовить к публикации все имеющиеся правительственные документы по этой теме.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, решение продиктовано "огромным интересом" общественности к вопросу инопланетного присутствия.

"Я даю поручение министру обороны и всем профильным ведомствам запустить процесс выявления и обнародования документов, касающихся внеземной жизни, а также неопознанных воздушных и летающих объектов. Это сложные, но чрезвычайно важные вопросы", - подчеркнул американский лидер.

Этому шагу предшествовала публичная критика Трампа в адрес Барака Обамы. Действующий президент обвинил своего предшественника в несанкционированном разглашении гостайны, назвав его недавние высказывания об инопланетянах "большой ошибкой". При этом конкретных фактов нарушения секретности Трамп не привел.

Как отмечает Reuters, поводом для споров послужило интервью Обамы в подкасте Брайана Тайлера Коэна. Отвечая на вопрос о существовании внеземного разума, 44-й президент США в шутливой форме заявил, что "они настоящие", но тут же уточнил, что в "Зоне 51" их не прячут и никаких секретных подземных бункеров он не видел. Позже Обама пояснил в своем инстаграме, что его слова основывались лишь на математической вероятности существования жизни в огромной Вселенной, однако за годы своего президентства он так и не получил прямых доказательств контактов людей с пришельцами.