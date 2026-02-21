Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.30 - 103.30

Дональд Трамп приказал Пентагону рассекретить архивы об НЛО

263  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Дональд Трамп инициировал масштабное раскрытие данных, касающихся неопознанных летающих объектов (НЛО) и внеземных цивилизаций. Глава Белого дома официально поручил оборонному ведомству подготовить к публикации все имеющиеся правительственные документы по этой теме.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social. По его словам, решение продиктовано "огромным интересом" общественности к вопросу инопланетного присутствия.

"Я даю поручение министру обороны и всем профильным ведомствам запустить процесс выявления и обнародования документов, касающихся внеземной жизни, а также неопознанных воздушных и летающих объектов. Это сложные, но чрезвычайно важные вопросы", - подчеркнул американский лидер.

Этому шагу предшествовала публичная критика Трампа в адрес Барака Обамы. Действующий президент обвинил своего предшественника в несанкционированном разглашении гостайны, назвав его недавние высказывания об инопланетянах "большой ошибкой". При этом конкретных фактов нарушения секретности Трамп не привел.

Как отмечает Reuters, поводом для споров послужило интервью Обамы в подкасте Брайана Тайлера Коэна. Отвечая на вопрос о существовании внеземного разума, 44-й президент США в шутливой форме заявил, что "они настоящие", но тут же уточнил, что в "Зоне 51" их не прячут и никаких секретных подземных бункеров он не видел. Позже Обама пояснил в своем инстаграме, что его слова основывались лишь на математической вероятности существования жизни в огромной Вселенной, однако за годы своего президентства он так и не получил прямых доказательств контактов людей с пришельцами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455762
Теги:
США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  