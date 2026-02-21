Год Огненной Лошади: традиции, подарки и удача

В Китае и ряде других стран Азии готовятся отмечать китайский Новый год. Его также называют Лунным Новым годом, Весенним фестивалем или праздником Весны (Чуньцзе). Китайский Новый год - величественное торжество с многотысячелетней историей, окутанное таинственными легендами и наполненное яркими традициями. Когда наступит Китайский Новый год в 2026-м и как принято его отмечать в этой стране? Об этом мы расскажем нашим читателям в этом материале.

Происхождение и история праздника Чуньцзе

Китайский Новый год имеет историю, насчитывающую более 3000 лет. Его истоки уходят корнями во времена династии Шан (1766-1122 гг. до н.э.), когда земледельческие общины отмечали начало весенних полевых работ. В течение веков праздник трансформировался, впитывая различные традиции и обычаи со всего Китая. Региональные различия добавляли колорит национальному торжеству - от особенностей праздничного стола до уникальных представлений. Например, в провинции Юньнань проводят соревнования по запуску воздушных фонариков, а в Шаньдуне популярен парад на ходулях.

Дата праздника и стихия огня

Дата китайского Нового года зависит от лунного календаря, поэтому меняется каждый год. Его отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2026 году праздник придется на 17 февраля. Его принято отмечать 15 дней, поэтому торжества продлятся до 3 марта 2026 года. А закончится год 5 февраля 2027 года. Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени еще в XX веке, но в стране все равно не забывают и о лунном календаре. Поэтому по восточному летоисчислению в 2026 году наступит 4724 год. Кстати, по лунному календарю отмечают и другие праздники, помимо Нового года, а некоторые люди рассчитывают по нему дни рождения и возраст человека.

Каждому китайскому Новому году покровительствует одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета, соответствующих пяти стихиям - земля, вода, огонь, металл, дерево. В 2026 году символом года станет Красная Огненная Лошадь. В 2025 году символом была Зеленая Деревянная Змея, а в 2024 году - Зеленый Деревянный Дракон. А в 2027 году символом будет Красная Огненная Коза. В восточной традиции Лошадь олицетворяет движение, скорость, жизненную энергию, устремленность к успеху, трудолюбие и свободолюбивый дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя страсть, темперамент, активность и смелость. Доминирующим цветом года станет алый, традиционно считающийся цветом удачи и оберегающим от злых сил.

Традиции и красная скатерть на столе

Традиции китайского Нового года включают в себя семейные застолья, фестивали и народные гуляния. Неизменным атрибутом праздника являются фейерверки - традиция запускать их появилась благодаря китайскому мифу.

По легенде, в древние времена существовало чудовище Нянь (его имя переводится с китайского языка как "год"), которое раз в год выходило со дна моря на сушу, чтобы съесть скот и людей. Спасения от чудища не было, пока однажды не появился седой румяный старик, нашедший против него "оружие". Он украсил дома декором красного цвета, сам нарядился в красные одеяния и поджег бамбук. Громкий треск от его горения спугнул чудище и заставил его обратиться в бегство. С тех пор, чтобы чудовище не появилось вновь, люди стали украшать дома красными предметами и жечь бамбук, который со временем заменили фейерверками.

Красный цвет уже долгие годы остается одним из главных символов китайского Нового года. Красный цвет можно встретить повсюду. Дома украшают красными фонариками, а друзьям в праздник нередко дарят деньги в красных конвертах. Красные украшения, парные надписи на дверях. Красный цвет считается защитным и удачным. Используя главный цвет праздника – красный, можно, как считается, привлечь удачу. Рекомендуется при встрече праздника надеть красную одежду или постелить на стол красную скатерть. Это, как утверждается, принесет финансовую удачу в наступающем году.

Еще одна примечательная традиция китайского Нового года - шествия с огромными фигурами львов и драконов. Лев в азиатской культуре - это величие, власть и мужество, а дракон - мудрость, удача, жизненные перемены, счастье и энергия.

Завершает празднование китайского Нового года Фестиваль фонарей. Люди выходят на улицы, зажигают фонарики всевозможных размеров и форм, олицетворяющие надежду, успех и счастье. К ним можно приклеить записки с загадками - каждый может попытаться найти ответ на них и получить от владельца фонарика небольшой презент.

Подготовка к Чуньцзе - процесс не менее важный, чем само празднование. Китайцы начинают приготовления примерно за месяц до наступления Нового года. Это время называется Сяонян - Малый Новый год. Каждый день предновогоднего периода имеет свое значение и задачи, которые необходимо выполнить для обеспечения благополучия в наступающем году. Генеральная уборка до праздника характерна как для нас, так и для Китая. Идея простая: "вынести старое" заранее. В праздничные же дни уборку часто стараются минимизировать, чтобы не "вымести удачу".

Важный акцент делается на погашении всех долгов до наступления нового года. Китайская поговорка гласит: "новый год - новый счет". Непогашенный долг может "перетечь" в новый год и принести финансовые трудности. Кстати, это символично и для нас.

Еще одна традиция - покупка цветов и растений с символическим значением для украшения дома. Например, ветки персикового дерева символизируют долголетие, цветы нарцисса - богатство, а мандариновые деревья - удачу и процветание.

Важно отметить, что в современном Китае на период праздников происходит крупнейшая ежегодная миграция населения – "чуньюнь", когда сотни миллионов людей отправляются из крупных городов в родные места для воссоединения с семьями. По статистике, ежегодно совершается более 3 миллиардов поездок в течение 40-дневного периода вокруг праздника. Поэтому бронирование билетов на транспорт также становится важной частью подготовки.

Праздничные символы

День Китайского Нового года и последующие две недели - это калейдоскоп ярких традиций, каждая из которых несет глубокий символический смысл. Праздничный период начинается с новогоднего ужина, который считается самым важным семейным застольем в году. За круглым столом собираются все члены семьи, включая тех, кто приезжает издалека.

Традиционный новогодний стол обязательно включает блюда-символы: цельная рыба -символ достатка и изобилия из года в год, длинная лапша символизирует долголетие, её нельзя разрезать, пельмени цзяоцзы по форме напоминают древние золотые слитки, сладкие рисовые шарики танъюань символизируют единство и семейное счастье, новогодний пирог няньгао символизирует рост благосостояния.

После ужина начинается целый каскад новогодних ритуалов. Запуск фейерверков и петард в полночь - не просто зрелищное мероприятие, а способ отпугнуть злых духов и привлечь удачу. Хотя в последние годы в крупных городах Китая запуск фейерверков ограничен из-за проблем с загрязнением воздуха, в сельской местности эта традиция остается неизменной.

Утро Нового года начинается с приветствий и поздравлений. Дети кланяются родителям и старшим родственникам, желая им долголетия и благополучия. В ответ дети получают красные конверты с деньгами. Современные технологии добавили новый поворот этой традиции - цифровые красные конверты через платежные приложения стали невероятно популярными.

Китайский Новый год - это не просто календарная дата, а целый мир символов, традиций и глубинных смыслов, отражающих тысячелетнюю мудрость народа. Знакомство с историей праздника, его ритуалами - это уникальный ключ к пониманию китайской души. И произнося поздравление "Синь нянь куай лэ!", вы не просто желаете счастливого Нового года, становитесь частью непрерывной культурной традиции, соединяющей прошлое и настоящее, Восток и Запад, мифы древности и реальность современности.

Кстати, Китайский Новый год широко отмечается в учебных заведениях, на совместных китайско-кыргызских предприятиях Кыргызстана.

