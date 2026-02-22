Погода
Трамп обложил весь мировой импорт дополнительной пошлиной в 10%

Белый дом инициировал новый этап торгового противостояния: президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 10-процентного тарифа на весь импорт товаров в страну. Эта мера станет надбавкой к уже действующим таможенным сборам.

Заявление президента последовало 20 февраля в ответ на вердикт Верховного суда США. Ранее высшая судебная инстанция признала незаконными действия администрации по одностороннему введению пошлин в 2025 году. По мнению судей, глава государства превысил свои полномочия, необоснованно воспользовавшись законом о национальных чрезвычайных ситуациях без согласования с Конгрессом.

Дональд Трамп подверг резкой критике решение суда, обвинив его членов в подверженности "влиянию иностранных интересов". Несмотря на юридическое поражение по предыдущим указам, президент подчеркнул, что все тарифы, введенные по соображениям национальной безопасности, останутся в силе.

Кроме того, американский лидер анонсировал запуск серии профильных расследований, которые должны обосновать необходимость протекционистских мер. Таким образом, администрация демонстрирует готовность продолжать курс на усиление таможенного контроля, несмотря на сопротивление судебной ветви власти и требования соблюдения процедур законодательного одобрения.


