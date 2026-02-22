В Таиланде погибли тигры от неизвестного вируса

На севере Таиланда зафиксирована массовая гибель тигров, содержащихся в неволе. В течение этого месяца жертвами агрессивной инфекции стали уже 72 хищника. Власти страны в экстренном порядке проводят дезинфекцию вольеров и готовят кампанию по вакцинации выживших особей, пытаясь сдержать стремительное распространение болезни.

Точная причина гибели животных до сих пор остается предметом споров. Согласно заявлению регионального управления животноводства по Чиангмаю, тигры были заражены вирусом собачьей чумки, а в качестве вторичной инфекции ветеринары выявили бактерию микоплазму. Однако Сомчуан Ратанамунгкланон, генеральный директор департамента развития животноводства при Министерстве сельского хозяйства Таиланда, сообщил СМИ, что причиной смерти стала кошачья панлейкопения.

Сложность ситуации заключается в специфике работы с дикими зверями. Как отметил господин Ратанамунгкланон, лечение тигров кардинально отличается от помощи домашним кошкам или собакам. Домашние питомцы живут в тесном контакте с людьми, что позволяет заметить симптомы и начать терапию немедленно. С тиграми же болезнь часто обнаруживают слишком поздно, когда она переходит в терминальную стадию.

Эпицентром вспышки стали горные районы Мае Рим и Мае Таенг в провинции Чиангмай. Первые признаки недомогания у десятков животных были зафиксированы еще 8 февраля. Из-за трагедии временно приостановил работу популярный туристический центр Tiger Kingdom Chiang Mai, известный тем, что посетители могли контактировать с хищниками и делать совместные фото. Критсаярм Конгсатри, глава офиса охраны дикой природы в Чиангмае, охарактеризовал масштаб потерь как "крайне необычный".

История региона знает подобные случаи, связанные с опасными вирусами. Так, с августа по октябрь 2024 года в Южном Вьетнаме от птичьего гриппа погибли 47 тигров и три леопарда. Еще более масштабная вспышка произошла в Таиланде в 2004 году в зоопарке Сирача: тогда погибли или были усыплены 147 тигров из 441. Наиболее вероятным источником заражения в тот раз посчитали сырые куриные тушки, которыми кормили зверей.

На данный момент ветеринарные службы продолжают работу по выявлению точного возбудителя текущей вспышки.

Источник: theguardian.com