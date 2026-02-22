Погода
Лондонский "Челси" упустил победу над "Бёрнли" на последних минутах матча

149  0
- Самуэль Деди Ирие
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче английской Премьер-лиги, пропустив решающий мяч на 93-й минуте встречи. Итоговый счет противостояния составил 1-1.

Хозяева открыли счет уже в первом тайме. Жоау Педру продолжил свою результативную серию и забил седьмой гол в девяти последних матчах. "Синие" уверенно контролировали ход игры, однако во второй половине встречи ситуация на поле изменилась.

Защитник Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку за фол на Джеймсе Уорд-Проузе и был удален с поля, оставив команду вдесятером. После этого игроки "Бёрнли" усилили давление и сумели воспользоваться численным преимуществом.

В компенсированное время Зиан Флемминг замкнул подачу с углового и сравнял счет, лишив "Челси" победы.

Несмотря на потерю очков, лондонцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Тем не менее упущенная победа в концовке может осложнить их дальнейшую борьбу за места в зоне Лиги чемпионов.


URL: https://www.vb.kg/455783
Теги:
Великобритания, футбол
