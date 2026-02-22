Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Чемпионат Кыргызстана по футболу-2026 стартует 1 марта

168  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпионат Кыргызской Республики по футболу сезона-2026 стартует 1 марта, сообщает пресс-служба Кыргызской Профессиональной Футбольной Лиги (КПФЛ), представив официальный календарь матчей Высшей лиги.

В лиге подчеркнули, что в предстоящем розыгрыше за чемпионский титул будут бороться 16 команд - это больше, чем в прошлом году. Расширение числа участников и географии клубов должно усилить конкуренцию и повысить общий уровень турнира. Напомним, в сезоне-2025, который проходил под названием Кыргызская Премьер-Лига, участвовало 14 клубов, а чемпионом страны стал "Барс" из Каракола.

В сезоне-2026 в борьбу вступают: "Дордой", "Илбирс", "Азиягол", "Алга", "Бишкек Сити" (Бишкек), "Абдыш-Ата" (Кант), "Азия" (Талас), "Алай" и "ОшМУ" (Ош), "Барс" (Каракол), "Кыргызалтын" (Кара-Балта), "Мурас Юнайтед" (Манас), "Нефтчи" (Кочкор-Ата), "Озгон" (Узген), "Талант" (Беш-Кунгей) и "Токтогул" (Токтогул).

Расписание матчей первого тура:

1 марта встретятся "Илбирс" - "Алай" и "Нефтчи" - "Озгон". 2 марта пройдут игры "Кыргызалтын" - "ОшМУ" и "Азиягол" - "Абдыш-Ата". 3 марта тур завершат матчи "Алга" - "Талант" и "Бишкек Сити" - "Барс". Встречи "Токтогул" - "Мурас Юнайтед" и "Азия" - "Дордой" перенесены на 18 марта.

Благодаря рекордному количеству участников и широкому представительству регионов, новый сезон обещает стать одним из самых масштабных в истории национального первенства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455784
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  