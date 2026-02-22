Чемпионат Кыргызстана по футболу-2026 стартует 1 марта

Чемпионат Кыргызской Республики по футболу сезона-2026 стартует 1 марта, сообщает пресс-служба Кыргызской Профессиональной Футбольной Лиги (КПФЛ), представив официальный календарь матчей Высшей лиги.

В лиге подчеркнули, что в предстоящем розыгрыше за чемпионский титул будут бороться 16 команд - это больше, чем в прошлом году. Расширение числа участников и географии клубов должно усилить конкуренцию и повысить общий уровень турнира. Напомним, в сезоне-2025, который проходил под названием Кыргызская Премьер-Лига, участвовало 14 клубов, а чемпионом страны стал "Барс" из Каракола.

В сезоне-2026 в борьбу вступают: "Дордой", "Илбирс", "Азиягол", "Алга", "Бишкек Сити" (Бишкек), "Абдыш-Ата" (Кант), "Азия" (Талас), "Алай" и "ОшМУ" (Ош), "Барс" (Каракол), "Кыргызалтын" (Кара-Балта), "Мурас Юнайтед" (Манас), "Нефтчи" (Кочкор-Ата), "Озгон" (Узген), "Талант" (Беш-Кунгей) и "Токтогул" (Токтогул).

Расписание матчей первого тура:

1 марта встретятся "Илбирс" - "Алай" и "Нефтчи" - "Озгон". 2 марта пройдут игры "Кыргызалтын" - "ОшМУ" и "Азиягол" - "Абдыш-Ата". 3 марта тур завершат матчи "Алга" - "Талант" и "Бишкек Сити" - "Барс". Встречи "Токтогул" - "Мурас Юнайтед" и "Азия" - "Дордой" перенесены на 18 марта.

Благодаря рекордному количеству участников и широкому представительству регионов, новый сезон обещает стать одним из самых масштабных в истории национального первенства.