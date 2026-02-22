Погода
МОК закрыл дело против Инфантино после встречи с Трампом

- Самуэль Деди Ирие
Международный олимпийский комитет (МОК) официально сообщил, что не будет применять санкции к президенту ФИФА Джанни Инфантино после его участия в запуске гуманитарной инициативы "Совет мира" (Board of Peace) совместно с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее появление Инфантино на публичном мероприятии с американским лидером вызвало вопросы в спортивном сообществе о возможном нарушении принципа политической нейтральности, закрепленного в Олимпийской хартии. Однако после проведения внутренней проверки организация пришла к выводу, что в действиях главы ФИФА не было нарушений правил комитета.

В рамках данной инициативы ФИФА планирует инвестировать до 75 миллионов долларов в проекты развития спорта в секторе Газа. В МОК признали, что подобные действия полностью соответствуют гуманитарной миссии федерации и направлены на поддержку социальной инфраструктуры через футбол.

На данный момент дело официально закрыто. МОК и ФИФА продолжат совместную работу в рамках подготовки к ключевым спортивным событиям года, включая чемпионат мира по футболу 2026 года и предстоящие международные встречи в Милане.


URL: https://www.vb.kg/455787
Теги:
США, Дональд Трамп, ФИФА
