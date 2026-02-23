Институт Акыйкатчы помог восстановить права рабочих в Таласе

К Акыйкатчы (омбудсмену) КР Джамиля Джаманбаева обратились жители Таласской области с просьбой защитить их трудовые права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении 21 человек указал, что с 5 по 16 января они работали в Таласе на строительстве многоэтажного дома, возводимого в рамках проекта Государственной ипотечной компании. По их словам, 16 января их отстранили от работы без объяснения причин, а вместо них привлекли около 60 рабочих из соседнего государства.

Заявители сообщили, что при приёме на работу трудовые договоры с ними не заключались, однако велся журнал учёта выхода на работу, а также имеются фото- и видеодоказательства. Они просили защитить их трудовые права и содействовать повторному трудоустройству.

Институт Акыйкатчы направил официальные запросы в Службу по контролю и надзору за трудовым законодательством при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, в ОАО "Государственная ипотечная компания", областную прокуратуру и Полномочное представительство президента в Таласской области.

В ответе ГИК сообщили, что компания выступает заказчиком строительства ипотечных домов, тогда как строительные работы выполняет государственное предприятие "Кыргызстройсервис". В ходе рассмотрения обращения также выяснилось, что ранее объект возводила другая компания, которая вышла из проекта, после чего строительство было передано новому подрядчику.

После письменного обращения института нынешний подрядчик выразил готовность принять на работу местных жителей при наличии соответствующей квалификации и опыта.

В начале февраля заявители сообщили, что их вновь приняли на работу, и поблагодарили акыйкатчы за содействие.