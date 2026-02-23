Погода
Гибель "Эль Менчо" спровоцировала волну беспорядков в Мексике

Министерство национальной обороны Мексики официально подтвердило гибель Немесио Осегеры Сервантеса, более известного под псевдонимом "Эль Менчо". Глава крупнейшего в стране преступного сообщества "Картель Нового поколения Халиско" (CJNG) был убит в ходе операции армейского спецназа в штате Халиско.

По данным оборонного ведомства, силовики вступили в огневой контакт с боевиками картеля после того, как подверглись нападению. В результате столкновения на месте были уничтожены четверо преступников. Еще трое участников группировки скончались от полученных ран в ходе экстренной эвакуации вертолетом в Мехико. Со стороны правительственных сил ранения получили трое военнослужащих.

Ликвидация "Эль Менчо" спровоцировала волну насилия, которая быстро вышла за пределы Халиско и охватила соседние регионы. В ряде штатов зафиксированы массовые беспорядки: вооруженные столкновения с полицией, поджоги торговых точек и блокирование дорог горящими автомобилями. В связи с критической ситуацией власти призвали население не покидать свои дома, учебные заведения приостановили работу, а иностранные дипмиссии выпустили предупреждения для своих граждан о рисках безопасности.

Для стабилизации обстановки федеральный центр задействовал дополнительные силы безопасности, установив более 250 контрольно-пропускных пунктов по всей стране. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что действия силовых структур полностью скоординированы с региональными властями.

60-летний Немесио Осегера Сервантес возглавлял список самых разыскиваемых наркобаронов. По сведениям Госдепартамента США, "Эль Менчо" контролировал основные каналы поставок кокаина, метамфетамина, героина и фентанила. Его группировка CJNG известна особой жестокостью, причастностью к убийствам сотен конкурентов и силовиков, а также организацией покушений на высокопоставленных чиновников. Ранее за информацию, способствующую его поимке, власти США назначали награду в размере 15 миллионов долларов.


