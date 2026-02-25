Погода
Дик Адвокат ушёл из сборной Кюрасао перед историческим стартом на ЧМ

- Самуэль Деди Ирие
Нидерландский специалист Дик Адвокат ушел с поста главного тренера сборной Кюрасао накануне исторического дебюта команды на мундиале. Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем его дочери. "Семья важнее футбола", - подчеркнул 78-летний тренер, отметив, что выход Кюрасао на мировое первенство считает одним из главных достижений в своей долгой карьере. На вакантный пост уже назначен Фред Рюттен, ранее возглавлявший нидерландские ПСВ, "Фейеноорд" и "Твенте", а также немецкий "Шальке 04".

Сборная Кюрасао с населением около 156 тысяч человек станет самой маленькой страной в истории мужских чемпионатов мира, побив рекорд Исландии, установленный в 2018 году. В своем стартовом матче на турнире карибская команда должна встретиться со сборной Германии. Для самого Дика Адвоката этот этап стал очередной яркой главой в биографии: ранее он работал со сборными Нидерландов и Южной Кореи, а также тренировал шотландский "Рейнджерс" и английский "Сандерленд", которому в 2015 году помог сохранить прописку в Премьер-лиге.


