В КР работа во время учёбы может войти в стаж педагогов и медиков

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева предложила учитывать трудовой стаж студентов, работающих в государственных школах и медицинских учреждениях. Об этом она заявила на заседании парламента.

По её словам, студенты, обучающиеся на бюджетной основе по педагогическим и медицинским направлениям, уже во время учёбы работают в государственных школах и больницах из-за нехватки кадров. С ними заключаются официальные трудовые договоры, открываются трудовые книжки, и они выполняют полноценную рабочую нагрузку.

При этом период работы во время обучения не засчитывается в обязательный двухлетний стаж службы, что, по мнению депутата, является несправедливым.

Сурабалдиева отметила, что если студент официально трудится в государственной школе или медицинском учреждении, этот период должен учитываться в трудовом стаже и обязательном сроке отработки. По её мнению, такая мера поможет сократить кадровый дефицит, поддержать молодых специалистов и обеспечить стабильность в сфере образования и здравоохранения.