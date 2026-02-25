Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

В КР работа во время учёбы может войти в стаж педагогов и медиков

145  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева предложила учитывать трудовой стаж студентов, работающих в государственных школах и медицинских учреждениях. Об этом она заявила на заседании парламента.

По её словам, студенты, обучающиеся на бюджетной основе по педагогическим и медицинским направлениям, уже во время учёбы работают в государственных школах и больницах из-за нехватки кадров. С ними заключаются официальные трудовые договоры, открываются трудовые книжки, и они выполняют полноценную рабочую нагрузку.

При этом период работы во время обучения не засчитывается в обязательный двухлетний стаж службы, что, по мнению депутата, является несправедливым.

Сурабалдиева отметила, что если студент официально трудится в государственной школе или медицинском учреждении, этот период должен учитываться в трудовом стаже и обязательном сроке отработки. По её мнению, такая мера поможет сократить кадровый дефицит, поддержать молодых специалистов и обеспечить стабильность в сфере образования и здравоохранения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455909
Теги:
вуз, студенты, Жогорку Кенеш, учителя, медики, Эльвира Сурабалдиева, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  