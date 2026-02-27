В ОшГУ подвели итоги Недели русского языка

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Ошского государственного университета состоялось торжественное подведение итогов Недели русского языка. В масштабном образовательном марафоне приняли участие первокурсники всех факультетов вуза.

Программа Недели была насыщена разнообразными форматами: от классических олимпиадных заданий до творческих соревнований. В течение пяти дней студенты демонстрировали не только уровень владения языком, но и свои артистические таланты, представляя театральные постановки и читая стихотворения классиков.

Кульминацией праздника стал финал олимпиады, в который вышли восемь сильнейших студентов. Участники успешно справились с испытаниями по грамматике, этимологии и синтаксису. Помимо теоретических знаний, финалисты проявили себя как знатоки культуры: они рассказывали о предметах традиционного русского быта и проводили виртуальные экскурсии по знаковым городам и достопримечательностям России.

Особый статус мероприятию придало присутствие почетного гостя - руководителя Русского дома в Оше Дмитрия Аврама, который возглавил компетентное жюри. Он высоко оценил подготовку студентов, отметив их искренний интерес к изучению не только лингвистических тонкостей, но и географии, и богатого культурного наследия страны.

Торжественная часть запомнилась яркими выступлениями: победители творческих этапов декламировали литературные произведения и исполняли популярные песни. Настоящим украшением финала стала театрализованная костюмированная постановка сказки "Морозко".

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Победители олимпиады получили дипломы и памятные подарки, а все остальные участники были отмечены сертификатами, подтверждающими их успехи в изучении русского языка.