Узбекистан внедряет российский опыт контроля доходов блогеров

Делегация Налогового комитета Узбекистана посетила Москву для изучения опыта Федеральной налоговой службы России по администрированию доходов лиц, работающих в интернете, включая блогеров. Визит направлен на внедрение современных сервисных решений и повышение прозрачности цифрового рынка услуг.

В 2025 году Узбекистан сделал важный шаг в легализации интернет-экономики, официально включив рекламную деятельность блогеров и другие современные сервисы в расчет ВВП страны. Согласно данным Нацкомстата РУз, только официальный рынок рекламы у блогеров (зарегистрированных как самозанятые) оценивается в 62 млн долларов (760,2 млрд сумов). Эксперты подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, так как крупные инфлюенсеры работают через рекламные агентства и юридические лица.

Помимо блогеров, в официальную статистику и налоговый охват Узбекистана вошли и другие ранее находившиеся в "тени" секторы:

Курьерские службы и доставка - объем рынка составил 3,75 трлн сумов;

Кейтеринг - более 2 трлн сумов;

Частные юридические услуги и нотариусы - свыше 1,5 трлн сумов;

Посредники на авторынках - около 65 млн долларов.

Особое внимание узбекская сторона уделила российским технологиям личных кабинетов и мобильных приложений для самозанятых, которые позволяют платить налоги в "один клик". Обмен опытом поможет Узбекистану легализовать доходы тысяч граждан, работающих через социальные сети и цифровые платформы, обеспечив при этом комфортные условия для взаимодействия бизнеса и государства.