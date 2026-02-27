Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Узбекистан внедряет российский опыт контроля доходов блогеров

227  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Налогового комитета Узбекистана посетила Москву для изучения опыта Федеральной налоговой службы России по администрированию доходов лиц, работающих в интернете, включая блогеров. Визит направлен на внедрение современных сервисных решений и повышение прозрачности цифрового рынка услуг.

В 2025 году Узбекистан сделал важный шаг в легализации интернет-экономики, официально включив рекламную деятельность блогеров и другие современные сервисы в расчет ВВП страны. Согласно данным Нацкомстата РУз, только официальный рынок рекламы у блогеров (зарегистрированных как самозанятые) оценивается в 62 млн долларов (760,2 млрд сумов). Эксперты подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, так как крупные инфлюенсеры работают через рекламные агентства и юридические лица.

Помимо блогеров, в официальную статистику и налоговый охват Узбекистана вошли и другие ранее находившиеся в "тени" секторы:

Курьерские службы и доставка - объем рынка составил 3,75 трлн сумов;

Кейтеринг - более 2 трлн сумов;

Частные юридические услуги и нотариусы - свыше 1,5 трлн сумов;

Посредники на авторынках - около 65 млн долларов.

Особое внимание узбекская сторона уделила российским технологиям личных кабинетов и мобильных приложений для самозанятых, которые позволяют платить налоги в "один клик". Обмен опытом поможет Узбекистану легализовать доходы тысяч граждан, работающих через социальные сети и цифровые платформы, обеспечив при этом комфортные условия для взаимодействия бизнеса и государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455926
Теги:
налоги, Россия, социальные сети, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  