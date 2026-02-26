Минсельхоз КР утвердил 9 масштабных проектов льготного кредитования

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики значительно наращивает финансовую поддержку аграрного сектора. К началу 2026 года в стране уже реализовано шесть госпроектов на сумму 7 млрд 380 млн сомов, а в ближайшее время общее количество программ вырастет до девяти, достигнув рекордного объема финансирования в 13 млрд 180 млн сомов.

Льготные кредиты предоставляются фермерам, агробизнесменам и перерабатывающим предприятиям через государственные "Айыл Банк" и "Элдик Банк". Новая линейка проектов охватывает все ключевые направления - от весенне-полевых работ до высокотехнологичного лизинга и водосбережения.

Условия ключевых программ поддержки

Самые низкие процентные ставки - всего 2% годовых - предусмотрены для внедрения водосберегающих систем (срок до 7 лет) и развития регионального кластерного производства (объем финансирования 3,8 млрд сомов). Под 3% годовых аграрии могут получить средства на развитие племенного животноводства, поддержку семенных хозяйств и питомников, а также на промышленный откорм скота в Чуйской области и Бишкеке.

Для традиционных направлений, таких как проект "Финансирование сельского хозяйства-14", установлена ставка 6% годовых. Программа ориентирована на закупку семян, топлива и скота, при этом кредиты до 500 тысяч сомов выдаются без залогового обеспечения. На аналогичных условиях в 6% годовых финансируются кластерные объединения (с лимитом до 1 млрд сомов на каждое), объединенные товаропроизводители и лизинговые программы.

Лизинг и техническое обновление

В рамках программы лизинга аграрии могут приобрести технику под 6% годовых на срок до 7 лет с первоначальным взносом от 10%. В 2025 году по этой линии уже выдано 143 единицы спецтехники, включая тракторы и комбайны, на сумму 511 млн сомов, и выдача продолжается.

На текущий момент по наиболее востребованному проекту "ФСХ-14" уже выдано кредитов на сумму свыше 125 млн сомов. Остальные программы, включая масштабный проект регионального кластерного производства на 3,8 млрд сомов, находятся на финальной стадии согласования и готовятся к запуску.

Государственная поддержка такого масштаба призвана обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить генетический потенциал животноводства и автоматизировать производственные процессы в сельском хозяйстве.