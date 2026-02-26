Глава МИД: Муратбек Иманалиев вписал Кыргызстан в глобальную повестку

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев в онлайн-формате поздравил участников круглого стола "Муратбек Иманалиев: профессиональный путь и вклад в развитие ШОС" и отметил историческую роль Муратбека Сансызбаевича Иманалиева в становлении внешней политики независимого Кыргызстана, формировании национальной дипломатической службы и укреплении международного авторитета страны.

"В истории каждого государства есть имена, которые становятся символами целых эпох. Имя Муратбека Сансызбаевича неразрывно связано со становлением независимого Кыргызстана и выходом нашей страны на мировую арену. Он стал первым министром иностранных дел суверенного Кыргызстана и возглавил внешнеполитическое ведомство в переломном 1991 году, когда мир только узнавал о появлении нового независимого государства.

Именно его эрудиция, выдержка и блестящее востоковедческое образование позволили заложить фундамент современной дипломатической службы нашей страны. Его дипломатическая карьера - это уникальное сочетание глубокой академической школы и практического опыта.

Наш юбиляр - это не только история становления суверенного Кыргызстана через призму судьбы одного человека, оказавшегося в центре знаковых событий, но и история формирования лидера, в котором органично сочетаются качества учителя и наставника. Мы знаем его как человека высокой культуры, энциклопедических знаний и благородства.

Для всех нас, особенно для молодых дипломатов, Муратбек Сансызбаевич является ориентиром и живой легендой, у которого мы продолжаем учиться искусству слышать и быть услышанными.

Он стал интеллектуальным достоянием нашей страны, ярко обозначив стратегическую линию внешней политики суверенного Кыргызстана. Как блестящий востоковед, тонкий знаток Китая и выдающийся дипломат, он широко известен от Пекина до Москвы и Вашингтона.

В сложнейших условиях он сформировал первую команду дипломатов суверенного Кыргызстана, которые впоследствии стали гордостью нашей страны. В период становления внешнеполитического ведомства он бережно собирал, обучал и воспитывал национальные кадры, прививая им высочайшие стандарты мировой дипломатии.

Сегодня мы видим результаты этой работы: в системе МИД и за её пределами трудятся его ученики: министры, депутаты, послы, учёные и государственные деятели. Он передавал не просто знания, а код профессиональной чести. Его школа стала кузницей лидеров, достойно представляющих интересы нашей страны на всех континентах.

Особо хочу отметить его блестящую работу на посту Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Там до сих пор высоко ценят его вклад, отмечая фирменный стиль, энциклопедические знания, безупречное владение словом и редкую способность видеть геополитические процессы на десятилетия вперёд.

Его профессиональное и человеческое наследие продолжает служить ориентиром для кыргызской дипломатии и укреплять международный авторитет нашего государства", - сказал министр.