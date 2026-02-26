Болот Отунбаев: Кыргызстан - один из основателей ШОС

Участник круглого стола "Муратбек Иманалиев: профессиональный путь и вклад в развитие ШОС", посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болот Отунбаев отметил значение личности юбиляра для становления национальной дипломатии.

Он подчеркнул, что 70-летие бывшего министра иностранных дел широко отмечается дипломатической общественностью, политическими кругами и общественными деятелями.

"Касаясь сегодняшнего мероприятия, хочу сказать, что 70-летие Муратбека Сансызбаевича широко отмечает дипломатическая общественность, политические круги и представители общественности.

Он является одним из основоположников кыргызской дипломатии. В годы обретения независимости он неоднократно возглавлял Министерство иностранных дел и внёс значительный вклад в становление внешнеполитической службы нашей страны.

Важно отметить, что нынешний год является годом председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. В своё время Муратбек Сансызбаевич занимал пост генерального секретаря ШОС и внёс существенный вклад в развитие этой организации.

Кыргызстан был в числе государств-основателей объединения, которое первоначально действовало как "Шанхайская пятёрка", а затем трансформировалось в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Наряду с Россией, Китаем, Казахстаном и Таджикистаном наша страна стояла у истоков создания этой структуры, которая сегодня значительно расширилась и объединяет государства, разделяющие принципы и подходы ШОС.

Хотел бы также отметить его вклад в развитие дипломатического образования. Муратбек Сансызбаевич был одним из первых руководителей информационно-аналитического центра Дипломатической академии и внёс значительный вклад в формирование аналитического направления подготовки дипломатов.

Он стоял у истоков становления дипломатии независимой Кыргызской Республики, и его вклад трудно переоценить.

Сегодня вся дипломатическая общественность, молодые дипломаты и ветераны службы поздравляют Муратбека Сансызбаевича, желают ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей активной деятельности.

Хотелось бы, чтобы он и дальше делился своим богатым опытом с молодым поколением дипломатов и подготовил мемуары, которые, уверен, займут достойное место в истории Кыргызской Республики", - отметил Отунбаев.