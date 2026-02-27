Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

В Кыргызстане вводят санкции для недобросовестных экспортеров

285  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР начало масштабную информационную кампанию по предотвращению нарушений фитосанитарных требований при экспорте продукции. Во всех территориальных управлениях Департамента химизации, защиты и карантина растений проходят встречи с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Ключевой темой разъяснительной работы стала необходимость указания точных и достоверных адресов получателей грузов в стране назначения. Ведомство подчеркивает, что данная мера направлена на борьбу с практикой сознательного внесения ложных данных в фитосанитарные сертификаты.

Для нарушителей предусмотрены жесткие санкции: В случае если в течение одного года от уполномоченного органа страны назначения поступят два уведомления о нарушениях, связанных с недостоверными данными, поставщику будет официально отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. Срок действия такого запрета составляет 60 календарных дней, что фактически означает временную блокировку экспортной деятельности предприятия.

Специалисты Департамента отмечают, что строгое соблюдение правил оформления документации необходимо для сохранения доверия международных партнеров и обеспечения беспрепятственного доступа кыргызстанской сельхозпродукции на внешние рынки. Экспортерам рекомендуется тщательно проверять данные о контрагентах перед подачей заявок на сертификацию, чтобы избежать экономических потерь и репутационных рисков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455936
Теги:
грузоперевозки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  