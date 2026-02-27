В Кыргызстане вводят санкции для недобросовестных экспортеров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР начало масштабную информационную кампанию по предотвращению нарушений фитосанитарных требований при экспорте продукции. Во всех территориальных управлениях Департамента химизации, защиты и карантина растений проходят встречи с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Ключевой темой разъяснительной работы стала необходимость указания точных и достоверных адресов получателей грузов в стране назначения. Ведомство подчеркивает, что данная мера направлена на борьбу с практикой сознательного внесения ложных данных в фитосанитарные сертификаты.

Для нарушителей предусмотрены жесткие санкции: В случае если в течение одного года от уполномоченного органа страны назначения поступят два уведомления о нарушениях, связанных с недостоверными данными, поставщику будет официально отказано в выдаче фитосанитарного сертификата. Срок действия такого запрета составляет 60 календарных дней, что фактически означает временную блокировку экспортной деятельности предприятия.

Специалисты Департамента отмечают, что строгое соблюдение правил оформления документации необходимо для сохранения доверия международных партнеров и обеспечения беспрепятственного доступа кыргызстанской сельхозпродукции на внешние рынки. Экспортерам рекомендуется тщательно проверять данные о контрагентах перед подачей заявок на сертификацию, чтобы избежать экономических потерь и репутационных рисков.