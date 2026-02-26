Президент ФИФА подтвердил безопасность ЧМ-2026 в Мексике

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о "полной уверенности" в том, что Мексика и местные власти обеспечат безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу, несмотря на недавние всплески насилия в штате Халиско. Гвадалахара примет четыре игры финальной стадии и две стыковые встречи уже в следующем месяце. К этому же времени завершится масштабное обновление легендарного стадиона "Ацтека".

На пресс-конференции в Колумбии глава ФИФА подчеркнул: "Мы полностью доверяем Мексике, президенту Клаудии Шейнбаум и властям. Всё пройдет на высшем уровне". Рамон Хесурун, президент Колумбийской федерации футбола, также выразил гордость за возможность проведения матчей в Мексике, отметив колоссальный мировой интерес к событию.