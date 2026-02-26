Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

Президент ФИФА подтвердил безопасность ЧМ-2026 в Мексике

88  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о "полной уверенности" в том, что Мексика и местные власти обеспечат безопасность во время матчей чемпионата мира по футболу, несмотря на недавние всплески насилия в штате Халиско. Гвадалахара примет четыре игры финальной стадии и две стыковые встречи уже в следующем месяце. К этому же времени завершится масштабное обновление легендарного стадиона "Ацтека".

На пресс-конференции в Колумбии глава ФИФА подчеркнул: "Мы полностью доверяем Мексике, президенту Клаудии Шейнбаум и властям. Всё пройдет на высшем уровне". Рамон Хесурун, президент Колумбийской федерации футбола, также выразил гордость за возможность проведения матчей в Мексике, отметив колоссальный мировой интерес к событию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455941
Теги:
ФИФА, футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  