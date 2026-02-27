Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.37 - 103.37

В Кара-Куле чествовали ветеранов событий на таджикско-афганской границе

90  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Кара-Куль на аллее "Жеңиш" состоялся митинг-реквием, посвященный ветеранам, выполнявшим миротворческую миссию на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 1999 годы. В памятном мероприятии приняли участие руководство города, включая заместителя мэра и председателя горкенеша, а также представители государственных учреждений, образовательных организаций и учащиеся местных школ.

Церемония началась с минуты молчания в память о соотечественниках, участвовавших в этой важной исторической миссии в Баткенской области. После возложения венков к памятнику и прочтения поминальной молитвы (Коран) состоялась торжественная часть.

Особым моментом мероприятия стало вручение ветеранам-миротворцам нагрудных знаков "За службу в Таджикистане". Помимо государственных почестей, участникам тех событий была оказана адресная социальная поддержка: каждому из 22 ветеранов, проживающих в городе, из средств местного бюджета выделена материальная помощь в размере 5 000 сомов. Средства уже перечислены на их личные счета.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи не только отдают дань уважения воинам, внесшим значительный вклад в сохранение мира и территориальной целостности страны, но и играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455955
Теги:
Афганистан, митинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  