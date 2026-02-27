В Кара-Куле чествовали ветеранов событий на таджикско-афганской границе

В городе Кара-Куль на аллее "Жеңиш" состоялся митинг-реквием, посвященный ветеранам, выполнявшим миротворческую миссию на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 1999 годы. В памятном мероприятии приняли участие руководство города, включая заместителя мэра и председателя горкенеша, а также представители государственных учреждений, образовательных организаций и учащиеся местных школ.

Церемония началась с минуты молчания в память о соотечественниках, участвовавших в этой важной исторической миссии в Баткенской области. После возложения венков к памятнику и прочтения поминальной молитвы (Коран) состоялась торжественная часть.

Особым моментом мероприятия стало вручение ветеранам-миротворцам нагрудных знаков "За службу в Таджикистане". Помимо государственных почестей, участникам тех событий была оказана адресная социальная поддержка: каждому из 22 ветеранов, проживающих в городе, из средств местного бюджета выделена материальная помощь в размере 5 000 сомов. Средства уже перечислены на их личные счета.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи не только отдают дань уважения воинам, внесшим значительный вклад в сохранение мира и территориальной целостности страны, но и играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи.