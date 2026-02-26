ЕАБР представил прогноз выживания ЦА на пороге демографического бума

Население Центральной Азии к 2040 году может достичь 96 миллионов человек, что создаст беспрецедентную нагрузку на жизненно важную инфраструктуру региона. С таким прогнозом выступил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов. По его словам, регион признан одним из самых быстрорастущих в мире, однако этот рост сопряжен с серьезными рисками в сфере экологии и логистики.

Одной из главных угроз Николай Подгузов назвал нарастающий дефицит водных ресурсов. Прогнозируется, что уже к 2028 году нехватка воды может составить от 5 до 12 кубических километров в год. Ситуация усугубляется климатическими изменениями и критическим износом инфраструктуры, из-за чего значительная часть ресурсов теряется, не доходя до потребителей. В связи с этим ЕАБР уже приступил к финансированию проектов по модернизации ирригационных систем и внедрению цифрового учета воды в регионе.

Не менее остро стоит вопрос транспортной удаленности. Оторванность Центральной Азии от мирового океана более чем на 3 тысячи километров увеличивает стоимость торговли на 20–40%, что ежегодно замедляет экономический рост региона на 1,5 процентного пункта. Для решения этой проблемы ЕАБР предложил концепцию Евразийского транспортного каркаса. Речь идет о создании сети коридоров, включая маршруты "Север - Юг" и Трансафганский коридор, который откроет прямой доступ к рынкам Южной Азии и Персидского залива.

Глава ЕАБР подчеркнул: чтобы демографический взрыв не обернулся гуманитарным кризисом, региону необходим немедленный технологический рывок в управлении водными ресурсами, энергетике и транспорте. Только масштабные инвестиции в связность территорий и энергоэффективность позволят странам Центральной Азии сохранить устойчивость в долгосрочной перспективе.